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Правительство выделит более 4,5 млрд рублей на сдерживание цены на муку и хлеб

Валентина Пескова
13:30 21.01.2021
Об этом сообщил глава кабмина, премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Правительство выделит более 4,5 млрд рублей на сдерживание цены на муку и хлеб
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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Правительство РФ продолжит поддерживать предприятия пищевой промышленности. После того, как ранее были предприняты меры на сдерживание цен на масло и сахар, глава кабинета министров Михаил Мишустин объявил, что будут выделены 4,5 миллиарда рублей для стабилизации цен на муку и хлеб.

«Более 4,5 миллиарда рублей направим регионам, чтобы не допустить повышения цен из-за роста стоимости зерновых», - сказал премьер-министр. 

Как отметил Михаил Мишустин, в правительстве рассчитывают, что данные денежные трансферты позволят компенсировать производителям часть затрат на закупки пшеницы, а предприятиям хлебопекарной промышленности - сократить издержки на реализацию своей продукции.

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