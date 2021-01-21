Правительство выделит более 4,5 млрд рублей на сдерживание цены на муку и хлеб

Правительство РФ продолжит поддерживать предприятия пищевой промышленности. После того, как ранее были предприняты меры на сдерживание цен на масло и сахар, глава кабинета министров Михаил Мишустин объявил, что будут выделены 4,5 миллиарда рублей для стабилизации цен на муку и хлеб.

«Более 4,5 миллиарда рублей направим регионам, чтобы не допустить повышения цен из-за роста стоимости зерновых», - сказал премьер-министр.

Как отметил Михаил Мишустин, в правительстве рассчитывают, что данные денежные трансферты позволят компенсировать производителям часть затрат на закупки пшеницы, а предприятиям хлебопекарной промышленности - сократить издержки на реализацию своей продукции.