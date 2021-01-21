В США вспыхнули беспорядки после инаугурации Байдена

Сразу в нескольких американских штатах вспыхнули беспорядки после инаугурации Джо Байдена.

В Портленде протестующие в составе 150 человек напали на офис Демократической партии, разбили стекла и разрисовали стены. Полиция задержала восемь человек.

В Сиэтле митингующие собрались в центре города, разгромили магазин Amazon и здание суда, а также сожгли американский флаг. Полиция задержала двух человек за взлом и нанесение ущерба имуществу.

Беспорядки привели к ожесточенным столкновениям с полицией, в которую протестующие кидали камни и пиротехнику. Полицейские в ответ применили слезоточивый газ.