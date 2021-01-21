Британцев поразили кадры купания Путина в проруби на Крещение

Жителей Великобритании удивила видеозапись, на которой российский лидер Владимир Путин окунулся в купель во время крещенских купаний. Увиденное вызвало активное обсуждение среди читателей Daily Mail.

Некоторые комментаторы подметили, что президент находится в хорошей форме. Других поразило погружение в ледяную воду с головой во время морозов в минус 17 градусов. Более того, не все читатели поверили, что при такой температуре в проруби может быть не замерзшая вода.

Многие комментаторы положительно отозвались о главе РФ, отметив его «крутость» и назвав его «сильным, как медведь». Часть из них сравнили российского и британского лидера, придя к выводу, что в соревновании побеждает первый.

«А наш Борис мог бы в это время посидеть в холодильнике!», - пошутил один из пользователей.

Ранее президент России Владимир Путин поучаствовал в традиционном праздновании православного праздника Крещения. Глава государства, как положено, трижды окунулся в воду в проруби, вырубленной в форме креста.