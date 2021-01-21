Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Минздрав РФ изменил требования к температуре для хранении вакцины «Спутник V»

Валентина Пескова
12:54 21.01.2021
Глава ведомства отметил, что этот режим является стандартным для хранения иммунобиологических препаратов.
Минздрав РФ изменил требования к температуре для хранении вакцины «Спутник V»
© Фото: Ростислав Нетисов, РИА Новости
Читайте нас на:

Специалисты Минздрава РФ одобрили изменения в регистрационное удостоверение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и разрешили хранить контейнеры при температурном режиме от +2 до +8 градусов.

Как объяснил глава ведомства Михаил Мурашко, это позволит расширить охват и повысить доступность вакцинации от коронавирусной инфекции для населения.

«Производителю удалось обеспечить стабильность вакцины при условии перевозки и хранения жидкой формы при температуре от +2 до +8 градусов, что подтверждено экспертизой. Этот холодовой режим является стандартным для хранения иммунобиологических препаратов», - сообщил министр здравоохранения на селекторном совещании.

В пресс-релизе Минздрава РФ отдельно отмечается, что вакцина «Спутник V» с условиями хранения +2...+8 пока будет производиться на одной из шести площадок. Остальные площадки продолжат выпускать замороженную вакцину, которая должна храниться при втором допустимом температурном режиме -18 градусов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.