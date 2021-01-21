Минздрав РФ изменил требования к температуре для хранении вакцины «Спутник V»

Специалисты Минздрава РФ одобрили изменения в регистрационное удостоверение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и разрешили хранить контейнеры при температурном режиме от +2 до +8 градусов.

Как объяснил глава ведомства Михаил Мурашко, это позволит расширить охват и повысить доступность вакцинации от коронавирусной инфекции для населения.

«Производителю удалось обеспечить стабильность вакцины при условии перевозки и хранения жидкой формы при температуре от +2 до +8 градусов, что подтверждено экспертизой. Этот холодовой режим является стандартным для хранения иммунобиологических препаратов», - сообщил министр здравоохранения на селекторном совещании.

В пресс-релизе Минздрава РФ отдельно отмечается, что вакцина «Спутник V» с условиями хранения +2...+8 пока будет производиться на одной из шести площадок. Остальные площадки продолжат выпускать замороженную вакцину, которая должна храниться при втором допустимом температурном режиме -18 градусов.