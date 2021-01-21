В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Байдена

Вопрос о встрече Владимира Путина и Джо Байдена в настоящий момент не стоит на повестке дня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Каких-то отдельных контактов в настоящий момент не планируется. То есть для этого должны какие-то созреть предпосылки, перед тем как мы сможем говорить о каких-то перспективах потенциальной встречи», - объяснил официальный представитель Кремля.

На вопрос о существовании таких предпосылок Песков ответил отрицательно. Ранее пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила об отсутствии информации касательно телефонного разговора Байдена с Путиным.