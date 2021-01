В результате теракта в Багдаде погибли 17 человек: момент взрыва попал на видео

Семнадцать жителей Багдада погибли в результате теракта на оживленном торговом рынке на площади Тайаран. Об этом сообщил курдскому информационному каналу «Рудау» представитель МВД Ирака.

Видеозапись с месте происшествия опубликовал на своей странице в Twitter журналист Стивен Набиль.

Breaking: Moment of the second blast hitting shoppers in a public street market in Baghdad pic.twitter.com/8EFQEEg1g5