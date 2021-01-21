Байден подписал первые указы на посту президента США

Джозеф Байден подписал свои первые указы на посту президента США. Как сообщает РИА Новости, некоторые распоряжения нового главы Белого дома отменяют указы Дональда Трампа. Байден распорядился остановить строительство стены на границе с Мексикой и отменил режим чрезвычайной ситуации.

Также Байден распорядился отменить введенные Трампом ограничения на въезд в США представителей ряда мусульманских стран - Ирана, Ливии, Сирии, Йемена, Сомали, Судана и Ирака.

Новый лидер США подписал указы о возращении страны в ВОЗ и Парижское соглашение по климату. Отмечается, что при администрации Дональда Трампа страна вышли из ряда международных форматов и договоренностей.

Также был подписан указ о блокировке строительства трубопровода Keystone XL на границе Канады и США – администрация прошлого президента активно продвигала проект нефтепровода.

Указ Байдена о правилах безопасности во время пандемии коронавируса призывает повсеместно носить маски в течение 100 дней и соблюдать социальную дистанцию. Обязательным указ нового президента стал для федеральных служащих и контрактников – остальным американцам президент рекомендовал соблюдать новые правила.