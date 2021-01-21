Велотренажер Байдена сочли опасным

Велотренажер американского президента США Джо Байдена представляет собой угрозу кибербезопасности, из-за чего у нового главы США могут возникнуть проблемы с размещением спортивного устройства в своей резиденции. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) выразило обеспокоенность из-за дополнительных функций, которыми оснащено устройство. Так, у велотренажера Peloton стоимостью более 2,5 тысячи долларов имеются камеры, микрофоны и дисплей с различными функциями.

В ЦРУ считают, что аппаратуру можно взломать и использовать для прослушки разговоров американского лидера в спортзале, в том числе это могут сделать другие государства, подозревают разведчики.

В качестве решения проблемы предлагается оставить в велотренажере только те программы, которые непосредственно связаны с тренировками, а также организовать дополнительную проверку устройства специалистами.