Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Велотренажер Байдена сочли опасным

Светлана Иванова
12:01 21.01.2021
ЦРУ забраковало элитный велотренажер нового хозяина Белого дома из-за подозрительных функций.
Велотренажер Байдена сочли опасным
© Фото: Chris Kleponis, CNP, Globallookpress
Читайте нас на:

Велотренажер американского президента США Джо Байдена представляет собой угрозу кибербезопасности, из-за чего у нового главы США могут возникнуть проблемы с размещением спортивного устройства в своей резиденции. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) выразило обеспокоенность из-за дополнительных функций, которыми оснащено устройство. Так, у велотренажера Peloton стоимостью более 2,5 тысячи долларов имеются камеры, микрофоны и дисплей с различными функциями.

В ЦРУ считают, что аппаратуру можно взломать и использовать для прослушки разговоров американского лидера в спортзале, в том числе это могут сделать другие государства, подозревают разведчики.

В качестве решения проблемы предлагается оставить в велотренажере только те программы, которые непосредственно связаны с тренировками, а также организовать дополнительную проверку устройства специалистами.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.