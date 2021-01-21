Число жертв взрыва в доме в Мадриде возросло до четырех

В Мадриде увеличилось число жертв сильного взрыва, прогремевшего накануне в центре города. Как заявили в архиепархии Мадрида, скончался один из пострадавших священников.

От полученных травм умер 36-летний священник Рубен Перес Аяла, который был госпитализирован в тяжелом состоянии, передает РИА Новости. Таким образом, число погибших при взрыве возросло до четырех.

Смерть мужчины констатировали около 1.30 по местному времени (3.30 по Москве) 21 января.

Взрыв произошел в здании на улице Толедо, принадлежащем католическому приходу. В нем располагается небольшой отель, в котором проживают священники. Причиной ЧП стала утечка бытового газа, произошедшая при проверке бойлера. В результате происшествия пострадали 11 человек.