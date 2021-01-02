В Москве из-за снегопада задержаны десятки авиарейсов

В Москве в связи с сильным снегопадом в общей сложности задержаны или отменены около 30 рейсов. Об этом сообщает сервис Яндекс.Расписания.

Наибольшее количество задержанных рейсов в аэропорту Домодедово – там их 12. В основном это относится к самолетам, летящим из Новосибирска, Иркутска, Нового Уренгоя. В среднем задержка составляет час. Кроме того, два рейса в Домодедово вовсе отменили.

Во аэропорту Внуково было задержано 10 рейсов, в Шереметьеве - 4. На данный момент информации об изменении расписания в Жуковском нет.