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Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Электростали

Константин Исаев
Алена Миронова
12:18 21.01.2021
В результате происшествия пострадали восемь человек, один из которых получил перелом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Восемь пострадавших в ДТП с автобусом в Электростали находятся в состоянии средней степени тяжести. Один из них получил перелом. Об этом сообщил корреспондент «Звезды» с места событий.

По предварительным данным, водитель не смог вывести автобус из заноса. Колеса транспортного средства находятся в абсолютно прямом положении, а не под углом - из этого можно сделать вывод о том, что водитель по какой-то причине не мог уйти от столкновения.

Всего в салоне находилось 20 пассажиров. Выбраться из автобуса им помог коллектив кафе, которое находится в здании кинотеатра. Сотрудники, услышав удар, выбежали и сразу принялись помогать пострадавшим, поили их горячим чаем.

В ближайшее время автобус будет эвакуирован. В настоящий момент уточняются все обстоятельства происшествия.  

Напомним, авария произошла на улице Тевосяна в 8.10 утра. Следовавший по маршруту рейсовый автобус съехал с проезжей части и врезался в угол кинотеатра «Современник».

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