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Срочник Шамсутдинов получил 24,5 года колонии строгого режима

Валентина Пескова
10:30 21.01.2021
В октябре 2019 года военнослужащий из табельного оружия убил двоих офицеров и шестерых сослуживцев, с которыми ранее стоял в карауле.
Срочник Шамсутдинов получил 24,5 года колонии строгого режима
© Фото: Евгений Епанчинцев, РИА Новости
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Военный суд признал виновным в совершении преступлений и приговорил к 24 годам и 6 месяцам лишения свободы рядового срочной службы Рамиля Шамсутдинова. Отбывать наказание солдату, устроившему стрельбу в войсковой части в Забайкальском крае в 2019 году, придется в исправительной колонии строгого режима.

Резонансный случай произошел 25 октября 2019 года, когда рядовой-срочник открыл стрельбу по военнослужащим своей военной части, с которыми до этого несколько дней стоял в карауле. В результате погибли два офицера и шесть его сослуживцев, еще двое пострадали. После убийства людей рядовой попытался сбежать из части, однако был оперативно задержан.

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