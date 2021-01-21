Срочник Шамсутдинов получил 24,5 года колонии строгого режима

Военный суд признал виновным в совершении преступлений и приговорил к 24 годам и 6 месяцам лишения свободы рядового срочной службы Рамиля Шамсутдинова. Отбывать наказание солдату, устроившему стрельбу в войсковой части в Забайкальском крае в 2019 году, придется в исправительной колонии строгого режима.

Резонансный случай произошел 25 октября 2019 года, когда рядовой-срочник открыл стрельбу по военнослужащим своей военной части, с которыми до этого несколько дней стоял в карауле. В результате погибли два офицера и шесть его сослуживцев, еще двое пострадали. После убийства людей рядовой попытался сбежать из части, однако был оперативно задержан.