В стране и мире «Пойдем со мной, если хочешь жить!»: Шварценеггер сделал прививку от COVID-19 Алена Миронова Вакцинация прошла в одном из мобильных пунктов - актеру даже не пришлось выходить из машины. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: schwarzenegger, Instagram Читайте нас на: Известный американский актер Арнольд Шварценеггер сделал прививку от коронавируса. «Пойдем со мной, если хочешь жить!» - этой фразой из «Терминатора» актер подписал свою публикацию в Instagram, где разместил кадры процедуры. Вакцинация прошла в одном из мобильных пунктов - Шварценеггеру даже не пришлось выходить из машины. Он сообщил, что никогда еще не был так счастлив, стоя в очереди, а также призвал всех последовать его примеру. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика