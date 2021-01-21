«Пойдем со мной, если хочешь жить!»: Шварценеггер сделал прививку от COVID-19
Вакцинация прошла в одном из мобильных пунктов - актеру даже не пришлось выходить из машины.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: schwarzenegger, Instagram
Известный американский актер Арнольд Шварценеггер сделал прививку от коронавируса.
«Пойдем со мной, если хочешь жить!» - этой фразой из «Терминатора» актер подписал свою публикацию в Instagram, где разместил кадры процедуры.
Вакцинация прошла в одном из мобильных пунктов - Шварценеггеру даже не пришлось выходить из машины. Он сообщил, что никогда еще не был так счастлив, стоя в очереди, а также призвал всех последовать его примеру.