Выпавший в пустыне снег посчитали предвестником апокалипсиса

Нетипично холодная погода, установившаяся в ряде регионов Земли с традиционно жаркой погодой, навела некоторых пользователей Сети на мысли о конце времен.

Так, в воскресенье, 17 января, в провинции Асир Саудовской Аравии впервые за 50 лет выпал снег. Температура воздуха в этом районе упала до отметки минус 2 градуса. В прошлую среду, 13 января, снегопад зафиксировали и в пустыне Сахара, близ алжирского города Айн-Сефра. В крупнейшей пустыне планеты снег выпал в четвертый раз за последние 42 года.

Из-за нехарактерных для Саудовской Аравии и Алжира осадков в Сети тут же появились слухи о приближении конца света. Пользователи усмотрели в снегопадах отсылку к библейским пророчествам и словам пророка Исаии в частности, пишет Express.

«Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая и расцветет как нарцисс» (Исаия 35:1). «Вот, Я делаю новое; ныне же оно явится; неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне» (Исаия 43:19).



Именно с реками в пустыне, знаменующими последние дни человечества, сравнили выпавший в Саудовской Аравии и Алжире снег и последующее его таяние. К слову, толкователи Ветхого Завета находят в словах Исаии и более оптимистические прогнозы из-за снегопадов, когда снег трактуется как знак Божьего прощения.

«Тогда придите - и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши как багряное - как снег убелю; если будут красны, как пурпур, - как волну убелю», - говорится в Ветхом Завете (Исаия 1:18).

Климатологи, в свою очередь, предлагают другое объяснение происходящим событиям. Причиной необычно холодных зим в некоторых районах мира становится изменение климата, вызванное повышением уровня углерода, считают ученые.