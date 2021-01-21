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Старинный город в Пермском крае получил статус достопримечательности

Валентина Пескова
10:50 21.01.2021
Старейший город Урала - Чердынь - расположен на семи холмах правого берега Колвы, что исторически необычно перекликается с Москвой и Римом.
Старинный город в Пермском крае получил статус достопримечательности
© Фото: Раиса Кирьянова, ВКонтакте
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Старинный город Чердынь стал официальной достопримечательностью Пермского края. О том, что городу присвоен этот почетный статус, сообщили в администрации губернатора.

Этнографы и ученые давно называли ландшафт старейшего города Урала уникальным.

«На семи холмах лежал древний Рим. На семи холмах селилась старая Москва. По такой же причуде истории Чердынь расположена на семи холмах правого берега Колвы», - цитирует «Российская газета» профессора Георгия Чагина.

Столицей Перми Великой, где сейчас расположен Пермский край, Чердынь была еще в XV-XVI веках. В 1970 году город с большим количеством памятников и сооружений, имеющих историческую ценность, вошел в список исторических городов России. Теперь статус достопримечательности позволит сохранять исторический облик города комплексно, не придавая статус объекта культурного наследия каждому строению отдельно.

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