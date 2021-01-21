Минсельхоз призвал регионы сдержать цены на макароны, картофель и яйца

Минсельхоз рекомендовал региональным властям провести с производителями переговоры о сдерживании цен на макароны, картофель и яйца.

Вопросы ценообразования на базовые продукты питания были рассмотрены в среду, 20 января, на заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации в агропромышленном комплексе. В частности, было подчеркнуто, что рост цен на отдельные категории продуктов требует контроля и усиленного внимания со стороны регионов. Так, по словам замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут, за первые две недели 2021 года макароны подорожали на 8%. Рост цен наблюдается также на картофель и яйца.

В ведомстве также напомнили, что для защиты внутреннего рынка и стабилизации цен правительство приняло решение о введении пошлин на экспорт масличных и зерновых. Отмечается, что Минсельхоз считает достаточными все принятые меры для стабилизации цен на продукты.