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Минсельхоз призвал регионы сдержать цены на макароны, картофель и яйца

Алена Миронова
10:56 21.01.2021
По словам замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут, за первые две недели 2021 года макароны подорожали на 8%.
Минсельхоз призвал регионы сдержать цены на макароны, картофель и яйца
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости
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Минсельхоз рекомендовал региональным властям провести с производителями переговоры о сдерживании цен на макароны, картофель и яйца. 

Вопросы ценообразования на базовые продукты питания были рассмотрены в среду, 20 января, на заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации в агропромышленном комплексе. В частности, было подчеркнуто, что рост цен на отдельные категории продуктов требует контроля и усиленного внимания со стороны регионов. Так, по словам замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут, за первые две недели 2021 года макароны подорожали на 8%. Рост цен наблюдается также на картофель и яйца.

В ведомстве также напомнили, что для защиты внутреннего рынка и стабилизации цен правительство приняло решение о введении пошлин на экспорт масличных и зерновых. Отмечается, что Минсельхоз считает достаточными все принятые меры для стабилизации цен на продукты.

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