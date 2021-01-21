Многоквартирный дом загорелся в Уфе
Из здания эвакуировали 25 человек, в том числе семерых детей.
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В Уфе на улице Лесозаводская загорелся двухэтажный жилой дом на площади 800 кв. м.
Из здания эвакуировали 25 человек, в том числе семерых детей - их разместили в двух школьных автобусах, а в дальнейшем направят в чрезвычайный фонд города.
По данным МЧС, пожару присвоили второй ранг. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует. В настоящее время к тушению пожара привлечены 42 человека и 14 единиц техники.