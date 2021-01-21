В стране и мире В Екатеринбурге автомобиль протаранил автобусную остановку Валентина Пескова В момент ЧП на остановке находились ожидавшие прибытия транспорта люди, пострадала одна из жительниц города. © Фото: E1.RU Читайте нас на: Автомобиль Mercedes-Benz врезался в одну из остановок общественного транспорта в Екатеринбурге, протаранив киоск, расположенный прямо на остановке. ДТП произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта. По данным портала Е1, в момент происшествия на остановке находились люди, одна из девушек, ожидавших транспорт, пострадала. «На Малышева - Карла Либкнехта допущен наезд на пешехода», - подтвердили в пресс-службе ГИБДД. Представители правоохранительных органов работают на месте аварии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика