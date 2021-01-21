В Екатеринбурге автомобиль протаранил автобусную остановку
В момент ЧП на остановке находились ожидавшие прибытия транспорта люди, пострадала одна из жительниц города.
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Автомобиль Mercedes-Benz врезался в одну из остановок общественного транспорта в Екатеринбурге, протаранив киоск, расположенный прямо на остановке.
ДТП произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта. По данным портала Е1, в момент происшествия на остановке находились люди, одна из девушек, ожидавших транспорт, пострадала.
«На Малышева - Карла Либкнехта допущен наезд на пешехода», - подтвердили в пресс-службе ГИБДД.
Представители правоохранительных органов работают на месте аварии.