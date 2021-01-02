В России начали продавать авиабилеты по льготным ценам

В России начали продавать авиабилеты по новым льготным тарифам. Теперь Из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Магадана можно улететь в Москву за семь с небольшим тысяч рублей.

Из Хабаровска в Магадан - всего за четыре тысячи, в Новосибирск, за 5700 рублей, во Владивосток - меньше, чем за две тысячи. Билет Калининград - Москва обойдется в 3800, подешевели и рейсы из Симферополя в Сочи.

Такое стало возможно благодаря поддержке государства - оно будет субсидировать внутренние перелеты. Важный момент - льготы не для всех, а для отдельных категорий граждан - молодые люди до 23 лет, многодетные семьи, женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет, инвалиды первой и второй групп, а также их сопровождающие.