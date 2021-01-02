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Земля приблизилась к Солнцу на максимальное расстояние

Ян Брацкий
10:59 02.01.2021
Максимально далеко от Солнца наша планета окажется в ночь на шестое июля.
Земля приблизилась к Солнцу на максимальное расстояние
© Фото: NASA, unsplash.com

Сегодня Земля и Солнце сблизятся на максимальное за год расстояние. На самочувствии землян это никак не отразится, отмечают исследователи. Суть явления объяснил директор Планетарного общества Индии Рагхунандан Кумар. Он рассказал, что Земля вращается вокруг звезды по эллиптической орбите, поэтому планета поочередно находится на самом бликом и самом далеком от Солнца расстоянии. Максимальное сближение планеты со звездой называется перигелий, а максимальное - афелий.

«В 19:27 Земля достигнет ближайшей к Солнцу точки на своей годовой эллиптической орбите вокруг Солнца, то есть в 14,70,93,168 км от Солнца. Тогда как шестого июля 2021 года в 03: 46 по восточному времени Земля будет находиться в афелии на расстоянии 15,21,00,523 км от Солнца, то есть в самой дальней точке», - цитирует ученого портал The Hans India.

Небесное событие имеет огромное значение для науки и образования, так как наглядно демонстрирует зависимость температуры и принцип смены времен года на Земле, добавил ученый.

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