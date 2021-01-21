Посол РФ надеется на обновление отношений с США с приходом Байдена

Посол РФ в США Анатолий Антонов выразил надежду, что с вступлением на должность президента США Джозефа Байдена начнется новая глава развития российско-американских отношений. Об этом дипломат заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Хочется верить, что с сегодняшнего дня начинается новая глава в развитии Соединенных Штатов Америки и, конечно, что начинается новая глава в развитии российско-американских отношений» - отметил Антонов.

Посол также сообщил, что посетил инаугурацию нового президента США и «внимательно слушал» его выступление, желая узнать о дальнейшем пути развития внешней политики государства.

Ранее Джозеф Байден назначил исполняющего обязанности госсекретаря страны. Им стал Дэниэл Смит, директор Института зарубежной структуры (FSI).