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СК опубликовал кадры с места ликвидации банды в Чечне

Алексей Курильченко
00:50 21.01.2021
В ходе спецоперации был ликвидирован Аслан Бютукаев и участники его банды.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
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Главное управление по расследованию особо важных дел СК России опубликовало кадры с места проведения спецоперации на территории Чеченской Республики, в ходе которой был ликвидирован находившийся в международном розыске Аслан Бютукаев и участники его банды.

На месте проведения операции следователи провели работы по изъятию образцов для назначения и проведения экспертиз с целью подтверждения личностей участников банды.

По данным следствия, Бютукаев, совместно с Доку Умаровым, в 2007 году организовали преступную организацию, промышлявшую на территории Чечни. Следователи считают, что Бютукаев мог быть причастен к организации террористического акта в аэропорту Домодедово 24 января 2011 года, в результате которого погибли 37 человек.

Также преступник вел подготовку к совершению террористического акта в том же году, но сотрудниками правоохранительных органов удалось ликвидировать базу боевиков.

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