Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Преступная Сеть: как пользователи Интернета становятся жертвами кибермошенников

Алексей Дегтярев
Анна Берестовая
00:04 21.01.2021
Нередко в погоне за прибылью, различные компании от такси до доставщиков еды обещают нам конфиденциальность, но не предоставляют ее.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Сегодня серверы коммерческих компаний запоминают все наши передвижения. От путешествий по миру, до ежедневного пути на работу. С детальной точностью просчитывается и количество шагов пользователя смартфона, и станции метро, которые он проехал. В новой цифровой реальности создатели мобильных приложений диктуют правила. И эти правила порой пересекают черту личной свободы, иногда - с добровольного согласия самих владельцев гаджетов.

Коммерческие структуры в слежке за потенциальными клиентами, уже давно, если не переплюнули секретные службы, то идут с ними в ногу. Ранее в Москве, хакер опубликовал информацию, в которой не просто показал местоположение всех машин одного из агрегаторов такси, но и проследил за движением конкретного водителя. А ведь там мог находиться пассажир, и в этот момент все его личные данные были под угрозой.

«Звезда» решила проверить, можно ли найти человека, зная только номер его мобильного телефона. В итоге местоположение корреспондента на Аллее космонавтов специалисту удалось обнаружить за считанные секунды, а вместе с ней и всю информацию о нем, которая хранится в сети.

А вот у Игоря Спиридонова незащищенную информацию просчитали мошенники. Теперь житель Новосибирска пытается вернуть свои 12 тысяч рублей за поездки на такси, которое он даже не вызывал. Деньги с карты списали ни за что и без его ведома.

Нередко в погоне за прибылью, различные компании от такси до доставщиков еды обещают нам конфиденциальность, но не держат слово.

«Если данные утекают, ими можно воспользоваться. Но они утекают. Сервис еды не думает, что это так важно, защитить данные, он же едой занимается. Какие могут быть отрицательные последствия», - указал технический директор дата центра Александр Гусев.

В этом заключается  беда современной системы интернет-безопасности. В то время, пока рекламные «монстры» охотятся за данными, уверяя пользователей в их сохранности и анонимности, люди все дальше заходят в зону риска, добровольно становясь более незащищенными.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
00:50 В стране и мире
Видео
СК опубликовал кадры с места ликвидации банды в Чечне
00:04 В стране и мире
Видео
Преступная Сеть: как пользователи Интернета становятся жертвами кибермошенников
22:58 Эксклюзив
Видео
Мать отравившегося школьника в Красноармейске рассказала о самочувствии ребенка
22:00 В стране и мире
Видео
НАК: боевики с Украины входили в состав банды Бютукаева
14:50 Спорт
Видео
«Без истории не бывает настоящего и будущего»: Касатонов отметил значимость проекта «Легендарные матчи»
Популярное
Популярное
Физик предупредил об угрожающей Земле блуждающей черной дыре
В ВОЗ заявили о нахождении мира на грани катастрофической ошибки
Видео
Диетолог рассказал о влиянии кофе на продолжительность жизни
Видео
Красота и мужество: Бутман восхитился советским хоккеем в первом выпуске «Легендарных матчей»
Видео
Мелания Трамп обратилась к американцам с последней просьбой
Ученые назвали самый вредный для Земли кофе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.