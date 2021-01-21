Преступная Сеть: как пользователи Интернета становятся жертвами кибермошенников

Сегодня серверы коммерческих компаний запоминают все наши передвижения. От путешествий по миру, до ежедневного пути на работу. С детальной точностью просчитывается и количество шагов пользователя смартфона, и станции метро, которые он проехал. В новой цифровой реальности создатели мобильных приложений диктуют правила. И эти правила порой пересекают черту личной свободы, иногда - с добровольного согласия самих владельцев гаджетов.

Коммерческие структуры в слежке за потенциальными клиентами, уже давно, если не переплюнули секретные службы, то идут с ними в ногу. Ранее в Москве, хакер опубликовал информацию, в которой не просто показал местоположение всех машин одного из агрегаторов такси, но и проследил за движением конкретного водителя. А ведь там мог находиться пассажир, и в этот момент все его личные данные были под угрозой.

«Звезда» решила проверить, можно ли найти человека, зная только номер его мобильного телефона. В итоге местоположение корреспондента на Аллее космонавтов специалисту удалось обнаружить за считанные секунды, а вместе с ней и всю информацию о нем, которая хранится в сети.

А вот у Игоря Спиридонова незащищенную информацию просчитали мошенники. Теперь житель Новосибирска пытается вернуть свои 12 тысяч рублей за поездки на такси, которое он даже не вызывал. Деньги с карты списали ни за что и без его ведома.

Нередко в погоне за прибылью, различные компании от такси до доставщиков еды обещают нам конфиденциальность, но не держат слово.

«Если данные утекают, ими можно воспользоваться. Но они утекают. Сервис еды не думает, что это так важно, защитить данные, он же едой занимается. Какие могут быть отрицательные последствия», - указал технический директор дата центра Александр Гусев.

В этом заключается беда современной системы интернет-безопасности. В то время, пока рекламные «монстры» охотятся за данными, уверяя пользователей в их сохранности и анонимности, люди все дальше заходят в зону риска, добровольно становясь более незащищенными.