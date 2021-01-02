Награда нашла героя: ветерану ВОВ Николаю Щеткову вручили медаль «За отвагу»

Награда нашла своего героя спустя десятилетия. Ветерану Великой Отечественной 94-летнему войны Николаю Щеткову из Тюменской области вручили медаль «За отвагу».

По видеосвязи Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин также поздравил ветерана с праздниками и поблагодарил за доблесть и героизм.

«В первых своих словах хочу выразить вам глубокую благодарность потому что вы стоите с нами на боевом посту», - обратился он к ветерану.

Николай Моисеевич в 1944-м участвовал в наступательной операции «Багратион» по освобождению Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Был тяжело ранен, отражая контратаки противника, за что был представлен к медали «За отвагу», но тогда награду ему так и не вручили.