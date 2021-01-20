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Названы страны Европы с дешевеющим жильем

Валентина Пескова
09:24 20.01.2021
Пока в мире пандемия коронавируса, в европейских странах наблюдается снижение цен на недвижимость.
Названы страны Европы с дешевеющим жильем
© Фото: Joko, imagebroker, Globallookpress
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По итогам третьего квартала 2020 года в некоторых странах Европы возможность стать владельцем недвижимости стала доступнее за счет снижения цен.

Согласно отчету Евростата, цены на жилье сильнее всего упали на Кипре (минус 4,8 % за три месяца), далее следует Румыния (минус 2,6 %), в Италии дома подешевели на 2,5 %, а в Хорватии цены снизились на 0,6 %.

За 2020 год в целом жилье больше всего подешевело на Кипре (минус 1,4 %) и в Ирландии (минус 0,8 %). Однако в некоторых странах, напротив, прослеживается рост цен в данном направлении рынка. Так в Люксембурге цены на жилье увеличились сразу на 13,6%, в Польше выросли на 11%, в Австрии - на 9 %. Рекорды по квартальному росту цен показали Венгрия, где недвижимость подорожала сразу на 5 %, Дания - плюс 4% и Латвия - плюс 3,7 %.

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