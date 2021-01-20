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Восемь рыбаков оказались на оторванной льдине на Сахалине

Алена Миронова
09:48 20.01.2021
Среди них - три женщины. В настоящий момент проводится спасательная операция.
© Видео: fishing_island_sakhalin, Instagram © Фото: fishing_island_sakhalin, Instagram
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Оперативные службы проводят спасательную операцию в Макаровском районе Сахалинской области, где восемь рыбаков оказались на оторванной льдине.

«К вылету готовится вертолет для спасательной операции. В настоящий момент идет спасательная операция восьми рыболовов в Макаровском районе, которые оказались на оторванной льдине. Из них - три женщины», - говорится в Telegram губернатора Валерия Лимаренко.

В МЧС уточняют, что льдина с рыбаками дрейфует примерно в 1,5 км от берега. Спасатели пытались снять рыбаков при помощи двух лодок, однако ничего не вышло из-за сильного ветра, который мог перевернуть плавательные средства.

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