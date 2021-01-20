В стране и мире Восемь рыбаков оказались на оторванной льдине на Сахалине Алена Миронова Среди них - три женщины. В настоящий момент проводится спасательная операция. © Видео: fishing_island_sakhalin, Instagram © Фото: fishing_island_sakhalin, Instagram Читайте нас на: Оперативные службы проводят спасательную операцию в Макаровском районе Сахалинской области, где восемь рыбаков оказались на оторванной льдине. «К вылету готовится вертолет для спасательной операции. В настоящий момент идет спасательная операция восьми рыболовов в Макаровском районе, которые оказались на оторванной льдине. Из них - три женщины», - говорится в Telegram губернатора Валерия Лимаренко. В МЧС уточняют, что льдина с рыбаками дрейфует примерно в 1,5 км от берега. Спасатели пытались снять рыбаков при помощи двух лодок, однако ничего не вышло из-за сильного ветра, который мог перевернуть плавательные средства. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика