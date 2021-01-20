Стоматолог рассказала о вреде ополаскивания полости рта содой

Народные методы лечения заболеваний полости рта могут усугубить ситуацию и привести к печальным последствиям. Об этом заявила врач-стоматолог высшей категории Наталия Кадькалова.

Зачастую пациенты, испытывающие зубную боль при воспалительных процессах, полоскают рот с содой. Эксперт предупредила об опасности этого метода лечения.

«Чтобы понять, насколько это, не побоюсь этого слова, опасно, достаточно представить, как сода действует на тесто. Воспаленные ткани полости рта реагируют на соду примерно так же. Отек увеличится, и мы не знаем, чем это все может закончиться. Абсолютно точно, ничем хорошим», — передает «Аргументы и Факты» слова Кадькаловой.

Другое не менее популярное народное средство — прикладывание к больному зубу чеснока — действует так же пагубно. Чеснок и вовсе может вызвать ожог слизистой оболочки ротовой полости. Наименее опасным из народных методов лечения является полоскание травяным отваром, однако это средство не поможет остановить воспалительный процесс.

Говоря о способе отбеливания зубов с помощью лимона, эксперт назвала его самым гуманным и наименее агрессивным. Однако в целом стоматолог не рекомендует прибегать к народным методам лечения в лечении заболеваний полости рта.