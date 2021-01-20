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Трамп помиловал рэперов Лила Уэйна и Кодака Блэка

Валентина Пескова
08:57 20.01.2021
Приговоры обоих музыкантов были связаны с оружием - его незаконным хранением или приобретением.
Трамп помиловал рэперов Лила Уэйна и Кодака Блэка
© Фото: Brigitte N. Brantley, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Президент США Дональд Трамп помиловал рэперов Лила Уэйна и Кодака Блэка. Уэйн, которому грозило до 10 лет тюрьмы, признал свою вину в хранении заряженного позолоченного пистолета.

Оружие у музыканта обнаружила полиция, когда он находился в аэропорту Майами в декабре 2019 года. Рэпер был отпущен под залог в размере 250 тысяч долларов. В свою очередь второй музыкант, Кодак Блэк, также сознался в приобретении нескольких видов оружия незаконным способом.

Также президент США принял решение о помиловании своего бывшего советника Стивена Бэннона, который обвинялся в мошенничестве и хищении средств. Однако, сообщает CNN, это решение пока не может являться окончательным, поскольку Дональд Трамп не подписал соответствующий документ.

В августе 2020 года Бэннон и еще несколько сотрудников были взяты под стражу после того, как обнаружилось, что они, путем мошеннической схемы, присвоили себе более чем из 25 миллионов добровольных пожертвований, собранных некоммерческой организацией We Build the Wall («Мы строим стену»). Членам группировки были предъявлены обвинения по двум пунктам: в электронном мошенничестве и легализации преступно нажитых средств. Наказание по каждый пункту предусматривает до 20 лет тюрьмы.

По данным агентства Reuters, Трамп также помиловал бывшего мэра Детройта Куаме Килпатрика, приговоренного к 28 годам тюрьмы по делу о коррупции.

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