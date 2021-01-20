В стране и мире Российских чиновников предложили ознакомить с молодежным сленгом и ведением TikTok Алена Миронова На ежегодных курсах предлагается освещать вопросы геймификации, а также основы ведения современных социальных сетей. © Фото: Wang Ying, Xinhua, Globallookpress Читайте нас на: Институт прогрессивного образования предлагает внедрить для российских чиновников в сфере образования ежегодные курсы «Тренды цифровой молодежной среды». «Следование современным тенденциям, налаживание диалога и знание актуальных проблем детства и юношества пойдут на пользу развитию системы образования, которое является условием и предпосылкой для качественного развития экономики и социальной сферы», — передает RT выдержки из копии письма на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова. На курсах предлагается освещать вопросы геймификации, основы ведения современных социальных сетей на примере TikTok, а также ознакомить всех слушателей с молодежным сленгом, гидом по актуальным мемам и главными кумирами Instagram. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика