В стране и мире В Хабаровске у 23 человек из школы-интерната выявили кишечную инфекцию Алена Миронова В настоящий момент прокуратура проводит проверку по факту произошедшего. © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда Читайте нас на: Острую кишечную инфекцию обнаружили у воспитанников общеобразовательного учреждения «Школа-интернат №2» в Хабаровске. По предварительной информации, случаи подозрения на инфекцию выявили у 20 детей, двух работников столовой и одного работника школы. В настоящий момент прокуратура проводит проверку по факту произошедшего. После проверки деятельности должностных лиц учреждения, ответственных за организацию питания несовершеннолетних, прокуратура даст оценку их действиям. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика