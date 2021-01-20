В Крыму замерз самый высокий водопад полуострова Учан-Су. Потоки воды превратились в сосульки длиной в десятки метров.

Туристы спешат запечатлеть достопримечательность в таком виде, пока все не растаяло. Из-за засухи водопад долгое время был пересохшим, но после недавних дождей вновь «проснулся».

В Крыму сейчас аномально холодная погода - из-за вторжения арктического воздуха резко упала температура. Даже местные пляжи засыпало снегом. Однако уже к концу недели синоптики обещают 10 градусов тепла.