Трамп собирается создать собственную партию

Президент США Дональд Трамп, срок полномочий которого истекает сегодня, 20 января, в последнее время обсуждал со своими единомышленниками возможность создания с ними новой политической партии. В качестве варианта имени будущего объединения, сообщили в американской прессе, Дональд Трамп предложил назвать его «Патриотическая партия».

Как отмечает газета The Wall Street Journal, разногласия с его нынешними однопартийцами у Трампа начались после того, как несколько человек из них, включая лидера республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митча Макконнелла, обвинили президента в том, что он спровоцировал толпу на участие в беспорядках у Капитолия.

Напомним, 6 января сторонники Трампа ворвались в Капитолий с намерением препятствовать утверждению итогов прошедших президентских выборов, которые выиграл демократ Джозеф Байден. В результате беспорядков погибли несколько человек.