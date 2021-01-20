На строительном рынке в Москве локализован пожар на площади 225 кв. метров

На рынке строительных материалов в Москве, расположенном в районе МКАД по адресу Калужское шоссе, дом 2, строение 1, произошел пожар. Как рассказали в пресс-службе столичного ГУ МЧС России, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 03.44 ночи.

«Происходит горение в одноэтажном металлическом строении на площади 200 квадратных метров. Предположительно, горят стройматериалы», - цитирует ТАСС сообщение МЧС РФ.

Позже стало известно, что общая площадь горящего строения составила 225 квадратных метров. Со слов администрации, людей внутри быть не должно. В настоящее время возгорание локализовано.