Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Байден прослезился во время речи в родном штате

Алена Миронова
07:02 20.01.2021
Инаугурация избранного президента состоится в среду, 20 января.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Избранный президент Джо Байден прибыл в Вашингтон для вступления на пост президента США. Его инаугурация состоится в среду, 20 января.

Накануне Байден обратился к жителям своего родного штата Делавэр с пятиминутной прощальной речью, которая несколько раз прерывалась его слезами. 

Посты в будущей администрации нового президента уже давно распределены. Совсем недавно он подтвердил, что на должность директора ЦРУ выдвинет бывшего посла в России Уильяма Бернса, который сменит Джину Хаспел - первую в истории США женщину, возглавившую бюро. Сам Бернс уже определил свои приоритеты в работе. В будущих отношениях с Москвой, например, он намерен «понимать границы возможного и маневрировать в серой зоне между миром и войной».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.