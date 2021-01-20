Байден прослезился во время речи в родном штате

Избранный президент Джо Байден прибыл в Вашингтон для вступления на пост президента США. Его инаугурация состоится в среду, 20 января.

Накануне Байден обратился к жителям своего родного штата Делавэр с пятиминутной прощальной речью, которая несколько раз прерывалась его слезами.

Посты в будущей администрации нового президента уже давно распределены. Совсем недавно он подтвердил, что на должность директора ЦРУ выдвинет бывшего посла в России Уильяма Бернса, который сменит Джину Хаспел - первую в истории США женщину, возглавившую бюро. Сам Бернс уже определил свои приоритеты в работе. В будущих отношениях с Москвой, например, он намерен «понимать границы возможного и маневрировать в серой зоне между миром и войной».