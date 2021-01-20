В Москве открылись шесть выездных пунктов вакцинации против коронавируса

В Москве открылись шесть выездных пунктов вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Они расположены в популярных общественных местах города - в частности, в ГУМе, главном центре Госуслуг столицы в ТРЦ «Афимолл Сити», а также в нескольких торговых центрах.

Предварительно записываться не нужно - вакцинация проходит в рамках живой очереди с 10:00 до 21:00. Из документов необходим лишь паспорт и медицинский полис. Выездные бригады в этих точках будут функционировать по одной неделе с трехнедельным интервалом, чтобы у горожан была возможность получить второй компонент вакцины в том же пункте.

Сам процесс занимает порядка 40 минут: около десяти минут требуется на медосмотр и саму прививку, еще тридцать — на поствакцинальный осмотр. На введение второго компонента записывают уже в первый день прививки.