Полыхающий нефтезавод: крупный пожар произошел в сирийском Хомсе

Сильный взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в сирийском Хомсе. Все произошло поздно вечером на стоянке для цистерн, в которых перевозят сырую нефть. Об этом пишет агентство SANA.

По предварительным данным, пожар начался во время перекачки топлива. Пламя тут же охватило бензовозы и грозило перекинуться на территорию нефтехранилища. К месту ЧП сразу стянули значительные силы пожарных, а также добровольцев. При помощи экскаватора им удалось насыпать земляной вал и остановить распространение огня.

Как пояснили власти, перевозка нефти на грузовиках - мера вынужденная. Боевики недавно подорвали трубопровод, поэтому сырье приходится возить в цистернах, чтобы не останавливать рабочий процесс.