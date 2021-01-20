Фонтаны раскаленной лавы: в Италии проснулся вулкан Этна

В Италии на острове Сицилия сняли эффектные кадры. На камеру удалось запечатлеть извержение вулкана Этна, который внезапно снова проснулся и выбросил фонтаны раскаленной лавы. Об этом сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии в Катании.

В небо над вулканом поднялся огромный столб пепла высотой четыре километра. Все сопровождалось громовым гулом и подземными толчками. К утру 19 января вулканическая активность стала стихать. К настоящему моменту тремор и толчки почти прекратились.

Несмотря на произошедшее, эксперты считают, что самый высокий из действующих вулканов Европы пока не представляет опасности для населения острова, но на всякий случай местных жителей просят быть осторожнее.

Ранее на Гавайях достаточно мощное извержение вулкана Килауэа смогли заснять изнутри кратера. Во время предыдущего извержения трехлетней давности вулкан стер с лица Земли городок Леилани-Эстейтс.