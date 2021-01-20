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Режиссер Кустурица захотел привиться от коронавируса «Спутником V»

Анна Берестовая
04:38 20.01.2021
Сербский деятель культуры назвал российский препарат «классической вакциной».
Режиссер Кустурица захотел привиться от коронавируса «Спутником V»
© Фото: Nemanja Cabric Xinhua Globallookpress
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Известный сербский режиссер кино Эмир Кустурица выразил заинтересованность в процедуре прививания с российской вакциной от коронавирусной инфекции. Для себя он выбрал препарат «Спутник V».

В беседе на телеканале «Россия 24» Кустурица назвал разработанный институтом Гамалеи совместно с Минобороны России препарат «самым лучшим». Он также обозначил российскую вакцину как классическую.

Ранее  в Белоруссии назвали апрель в качестве возможного месяца начала массовой вакцинации. Тогда, по существующим прогнозам, будут привиты представители уязвимых групп.

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