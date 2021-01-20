Кандидат на пост главы Пентагона считает РФ и КНР главными соперниками США

Кандидат на пост министра обороны США, генерал армии Ллойд Остин заявил о том, что Китай и Россия являются главными стратегическими соперниками страны. Об этом он сообщил в ходе слушаний в Сенате. По его словам, оба государства наращивают военную мощь в различных регионах мира, а также в космосе.

«Космос уже является ареной конкуренции великих держав. Деятельность Китая и России в космосе - серьезная и растущая угроза национальным интересам США в области безопасности» - цитирует «Интерфакс» слова Остина.

Также потенциальный глава Пентагона считает, что Россия якобы «наращивает военную мощь в Арктике». Интерес к региону проявляет и Китай. Остин заявил, что США должны сотрудничать с РФ по вопросам Арктики.

«Соединенные Штаты имеют давнюю историю сотрудничества с Россией в арктическом регионе, и я надеюсь, что оно будет продолжаться» - заявил он.

Также Остин отметил, что заявления о якобы участии России в кибератаках на американские федеральные ведомства должны быть подтверждены.