В стране и мире Трамп издал указ об идентификации иностранных пользователей в облачных сервисах в США Алексей Курильченко По словам действующего президента, облачные сервисы могут угрожать национальной безопасности. © Фото: Samuel Corum Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Действующий президент США Дональд Трамп издал указ, согласно которому американские облачные сервисы обязаны требовать идентификации от иностранных пользователей. Министерство торговли страны обязуется предложить соответствующие нормы в течение полугода с момента издания указа. «Иностранные злонамеренные деятели в киберпространстве намерены повредить экономике США путем кражи интеллектуальной собственности и конфиденциальных данных, а также угрожать национальной безопасности, их целью является критическая инфраструктура США» - цитирует РИА Новости текст указа Трампа. По словам Трампа, облачные сервисы позволяют пользователям скрыть свои данные, что затрудняет их обнаружение в случае ведение противозаконной деятельности. Отмечается, что при вступлении на пост президента Джозефа Байдена, указ может быть отменен. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика