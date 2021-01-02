Вторая жизнь елки: в Москве открываются пункты приема новогодних деревьев

В Москве откроется более 500 пунктов сбора новогодних елей в рамках акции «Елочный круговорот». Об этом рассказал руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

Акция проходит в столице со 2 января и продлится, предварительно, до 20 февраля. Ее цель – правильная утилизация новогодних деревьев и привлечение к раздельному сбору отходов. После переработки символ праздника может использоваться как удобрение, материал для отсыпки дорожек и как подстилка для животных.

Сдать можно ели, сосны и пихты. Главное условие – предварительно очистить деревья от мишуры и игрушек, уточняет РИА Новости.

В 2020 году москвичи сдали на переработку более 50 тысяч новогодних елей в рамках акции «Елочный круговорот» – это в два раза больше, чем годом ранее.