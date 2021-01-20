Посольство РФ потребовало от Госдепа устранения неполадок со связью в генконсульстве в Нью-Йорке

В посольстве России потребовали устранить неполадки со связью, возникшие в генконсульстве в Нью-Йорке. Дипломаты уже направили в Госдеп США соответствующую ноту. Об этом говорится на официальной странице посольства в Facebook.

«Обратили внимание на возникшие трудности у российских соотечественников при получении консульских услуг из-за отключения всех линий связи. Расцениваем сложившуюся ситуацию как неприемлемую» - говорится в сообщении.

Ранее консул России в Нью-Йорке Алексей Топольский рассказал «Звезде», что из-за отключения американской стороной телефонных линий дипмиссии у российских граждан возникают серьезные проблемы.