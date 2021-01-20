Трамп потребовал рассекретить информацию о слежке за своими сотрудниками

Действующий президент США Дональд Трамп распорядился рассекретить данные о слежке за сотрудниками его штаба в ходе предвыборной кампании 2016 года. Об этом говорится в меморандуме, который подписал американский лидер. Засекреченные документы, подтверждающие слежку, были предоставлены в конце прошлого года.

Трамп заявлял, что спецслужбы США следили за членами штаба республиканца в ходе выборов. Представители администрации Барака Обамы подтвердили информацию о слежке и отметили, что наблюдение велось «из соображений безопасности».

Позже некоторые представители администрации Обамы отметили, что не стали бы давать распоряжения о слежке, если бы их подозрения были «недостаточно подтверждены».