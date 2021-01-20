Трамп потребовал рассекретить информацию о слежке за своими сотрудниками
В ходе выборов в 2016 году администрация Белого Дома распорядилась о наблюдении за штабом республиканца.
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Действующий президент США Дональд Трамп распорядился рассекретить данные о слежке за сотрудниками его штаба в ходе предвыборной кампании 2016 года. Об этом говорится в меморандуме, который подписал американский лидер. Засекреченные документы, подтверждающие слежку, были предоставлены в конце прошлого года.
Трамп заявлял, что спецслужбы США следили за членами штаба республиканца в ходе выборов. Представители администрации Барака Обамы подтвердили информацию о слежке и отметили, что наблюдение велось «из соображений безопасности».
Позже некоторые представители администрации Обамы отметили, что не стали бы давать распоряжения о слежке, если бы их подозрения были «недостаточно подтверждены».