Байден назначил исполняющего обязанности госсекретаря США

Вступивший в должность президента США Джозеф Байден назначил исполняющего обязанности госсекретаря страны. Им стал Дэниэл Смит, директор Института зарубежной структуры (FSI). Должность директора FSI эквивалентна по рангу помощнику госсекретаря. Об этом сообщает издание Reuters.

Отмечается, что Смит будет занимать эту должность до назначения дипломата Энтони Блинкена – его кандидатуру на пост госсекретаря уже утвердили в Сенате.

Также сообщается, что Байден назначил исполняющих обязанности глав еще двух ведомств. Пост главы Минфина временно займет Энди Бокол, а главы Минюста - Монти Уилкинсон.