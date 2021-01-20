Чубайс решил покинуть все посты в РСПП

Специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс принял решение сложить полномочия на всех занимаемых им постах в Российском союзе промышленников и предпринимателей. Он отметил также, что уже не заинтересован в бизнесе.

В настоящее время Чубайс является членом бюро правления РСПП, а также входит в собственно состав правления. Об этом пишет ТАСС. На должность спецпредставителя главы государства он был назначен в декабре прошлого года.

Ранее Анатолий Чубайс сообщил, что российский лидер Владимир Путин лично предложил ему позицию спецпредставителя. Чубайс принял предложение, попросив официально не делать его госслужащим.