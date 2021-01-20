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Диетолог рассказал в влиянии кофе на продолжительность жизни

Алексей Курильченко
02:32 20.01.2021
Умеренное потребление напитка благотворно влияет на кровообращение и снижает риск заболеваний.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
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Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал «Звезде» о том, как употребление кофе может влиять на здоровье и продолжительность жизни. По словам диетолога, были проведены исследования с участием двух групп людей – тех, кто пьет много кофе и тех, кто не употребляет напиток вовсе.

«Люди, которые употребляют 3-4 чашки кофе в день, в среднем живут дольше и реже болеют сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Таким образом, умеренное потребление этого напитка позволит человеку жить дольше и лучше» - сообщил Гинзбург.

Диетолог отметил, что кофе содержит в себе алкалоиды, которые расширяют сосуды и улучшают мозговое кровообращение. При этом, согласно исследованиям, у большинства людей напиток не влияет на артериальное давление и пульс. Негативный эффект на организм проявляется только при злоупотреблении кофе, заключил Гинзбург.

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