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На сайте Белого дома обнаружено скрытое послание

Алексей Курильченко
23:12 20.01.2021
Сообщение появилось в коде сайта после обновления в честь инаугурации Байдена.
На сайте Белого дома обнаружено скрытое послание
© Фото: pixabay.com
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В HTML-коде сайта Белого дома, обновленного в честь инаугурации Джозефа Байдена, обнаружено скрытое послание. Как сообщает агентство РИА Новости, разработчики сайта оставили секретное приглашение на работу.

«Если вы это читаете, нам требуется ваша помощь, чтобы отстроить все лучше, чем было» - говорится в сообщении.

Предполагается, что таким образом новая администрация США набирает сотрудников для Цифровой службы. Ведомство было создано в 2014 году по распоряжению Барака Обамы. Специалисты службы занимаются модернизацией электронных ресурсов правительства США.

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