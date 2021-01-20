Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Ковидная карта»: как ученые проводят расследование о появлении COVID-19

Ирина Киселенко
Россина Бодрова
22:55 20.01.2021
В составе делегации ВОЗ находится и российский ученый.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

В скором времени может появиться дорожная карта COVID-19. Во всяком случае, делегация Всемирной организации здравоохранения с представителем России в Китае пытаются понять откуда пошел вирус и как распространялся.

В Китае 2021-ого года, как и раньше: пустынные улицы в одних городах, в других - очереди на тестирование, в-третьих - на вакцинацию. Коронавирусная инфекция снова в Поднебесной, но на этот раз прибыла издалека.

«Многие китайцы возвращаются домой из других стран, сидя на карантине и сдавая определенные тесты, имея отрицательный результат, они все равно становятся носителями вируса и продолжают заражать других людей. Правительство убеждает нас не перемещаться в другие провинции в течение Нового года и ужесточает меры», - поделилась жительница Китая Элина Шевченко.

Один за другим возникают новые очаги заражений. На Северо-востоке в Цзилинь более ста новых случаев. На севере в провинции Хэбэй ввели локдаун.

«С первого по тридцатый этажи была закрыта целая часть многоквартирного дома, отключены даже лифты», - рассказал житель Шицзячжуана Цинь Хэбао. 

Так работает тонкая китайская самоорганизация. Несколько сотен зараженных на полтора миллиарда населения. В Ухане лучшие умы со всего мира ведут расследование по делу о происхождении COVID-19. В составе делегации ВОЗ находится и российский ученый. Он не так давно работал в Африке и шел по следам не менее опасного вируса Эболы. В эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказал о китайской миссии.

«Это будут исследования эпидемиологические, лабораторные, генетически и так далее. Детали программы не хотел бы озвучивать, это в процессе согласования. Исследования будут начаты в Ухани, там впервые была зафиксирована вспышка. Куда потом могут завести исследования, сложно сказать, как пойдет», - сообщил заместитель директора по научной работе НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Владимир Дедков.

Допрос «свидетелей», реконструкции событий, исследование скорее напоминает расследование. Ученые попытаются сформировать дорожную карту коронавируса, и для начала определить пункт «А». Одна из улик привела в Италию, там найден нулевой пациент в Милане. Была изучена биопсия кожи, которую взятую осенью 2019 года у молодой пациентки, страдающей дерматозом. Таким образом, первый задокументированный случай присутствия Sars-CoV-2 у человека датируется ноябрем 2019 года.

«Отпала» версия и с Уханьским рынком. О случае на рынке прокомментировал старший врач больницы Цзининьтан в Ухане.

«Он жил в четырех-пяти автобусных остановках от рынка морепродуктов и был так болен, что почти не выходил из дома», - рассказал старший врач в больнице Цзининьтан в Ухане Ву Веньцзюань.

За происхождением вируса «охотятся» по всему миру. В Британском документального фильме есть якобы разговор китайских врачей, где записывают на скрытую камеру.

«Мы знали, что вирус передается от человека к человеку, но, когда мы пришли на совещание с руководством больницы, нам сказали эту информацию не распространять - таков был приказ сверху», - слова из д/ф «Outbreak: the virus that shook the world».

Что вымысел, а что нет становится все труднее различить. Зато футболки с надписью COVID-1984 реальный и очень прибыльный бизнес. Это отсылка к антиутопии Джорджа Оруэлла, и кто на этот раз выступит в роли министерства правды пока неизвестно.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
22:58 В стране и мире
Видео
Мать отравившегося школьника в Красноармейске рассказала о самочувствии ребенка
22:00 В стране и мире
Видео
НАК: боевики с Украины входили в состав банды Бютукаева
21:37 В стране и мире
Зеленский позвал Байдена на Украину
20:50 В стране и мире
Видео
Молитвы собравшихся и кордоны полиции: кадры обстановки за пределами Капитолия во время инаугурации Байдена
14:50 Спорт
Видео
«Без истории не бывает настоящего и будущего»: Касатонов отметил значимость проекта «Легендарные матчи»
Популярное
Популярное
Физик предупредил об угрожающей Земле блуждающей черной дыре
В ВОЗ заявили о нахождении мира на грани катастрофической ошибки
Видео
Диетолог рассказал о влиянии кофе на продолжительность жизни
Видео
Красота и мужество: Бутман восхитился советским хоккеем в первом выпуске «Легендарных матчей»
Видео
Мелания Трамп обратилась к американцам с последней просьбой
Ученые назвали самый вредный для Земли кофе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.