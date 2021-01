«Ковидная карта»: как ученые проводят расследование о появлении COVID-19

В скором времени может появиться дорожная карта COVID-19. Во всяком случае, делегация Всемирной организации здравоохранения с представителем России в Китае пытаются понять откуда пошел вирус и как распространялся.

В Китае 2021-ого года, как и раньше: пустынные улицы в одних городах, в других - очереди на тестирование, в-третьих - на вакцинацию. Коронавирусная инфекция снова в Поднебесной, но на этот раз прибыла издалека.

Один за другим возникают новые очаги заражений. На Северо-востоке в Цзилинь более ста новых случаев. На севере в провинции Хэбэй ввели локдаун.

Так работает тонкая китайская самоорганизация. Несколько сотен зараженных на полтора миллиарда населения. В Ухане лучшие умы со всего мира ведут расследование по делу о происхождении COVID-19. В составе делегации ВОЗ находится и российский ученый. Он не так давно работал в Африке и шел по следам не менее опасного вируса Эболы. В эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказал о китайской миссии.

Допрос «свидетелей», реконструкции событий, исследование скорее напоминает расследование. Ученые попытаются сформировать дорожную карту коронавируса, и для начала определить пункт «А». Одна из улик привела в Италию, там найден нулевой пациент в Милане. Была изучена биопсия кожи, которую взятую осенью 2019 года у молодой пациентки, страдающей дерматозом. Таким образом, первый задокументированный случай присутствия Sars-CoV-2 у человека датируется ноябрем 2019 года.

«Отпала» версия и с Уханьским рынком. О случае на рынке прокомментировал старший врач больницы Цзининьтан в Ухане.

За происхождением вируса «охотятся» по всему миру. В Британском документального фильме есть якобы разговор китайских врачей, где записывают на скрытую камеру.

«Мы знали, что вирус передается от человека к человеку, но, когда мы пришли на совещание с руководством больницы, нам сказали эту информацию не распространять - таков был приказ сверху», - слова из д/ф «Outbreak: the virus that shook the world».