Мать отравившегося школьника в Красноармейске рассказала о самочувствии ребенка

Мать отравившегося школьника в Красноармейске Евгения Сдобнова рассказала «Звезде» о деталях проявления симптомов.

«Поначалу никаких симптомов не было, только слабость. Но через час началась рвота и никакие таблетки не усваивались. Мы продержались до десяти вечера, но потом начала расти температура и мы вызвали скорую. Медики сделали укол и сказали, что это отравление», - сказала она.

Родительница отметила, что у многих отравившихся детей диагнозы разнятся, так как некоторым ставят ротовирусную инфекцию.

«Я не согласна, что это вина нашей третьей школы, поскольку готовую пищу нам привозят из другого учреждения. Либо это произошло в четвертой школе, либо продукция у поставщика была несвежей», - предположила Сдобнова.

На данный момент состояние ребенка удовлетворительное. Он испытывает постоянную слабость и отказывается от еды, добавила женщина.

По ее словам, из 30 человек в классе сегодня, 20 января, в школу вышли только семеро.

Ранее начальник отдела образования города Лариса Лазарева рассказала «Звезде», что количество отравившихся учеников в третьей и четвертой школе города достигло 90 и назвала возможные причины произошедшего.

На данный момент Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ - «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».