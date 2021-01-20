НАК: боевики с Украины входили в состав банды Бютукаева

В составе группы ликвидированного в Чечне Аслана Бютукаева были боевики с Украины. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

«В ходе спецопераций (в течение прошлого года, - прим.ред) были нейтрализованы 16 членов банды Бютукаева, среди которых находились боевики, прибывшие с Украины», - уточняется в заявлении.

Отмечается, что своевременно принятые меры позволили предотвратить множество преступлений и гибель людей.

По информации комитета, в результате целенаправленных действий органов ФСБ России совместно с другими силами правопорядка, в том числе в рамках контртеррористических операций на территории Чеченской Республики и Республики Ингушетия, было обнаружено 20 тайников, шесть оборудованных блиндажей с оружием, боеприпасами и бандитским снаряжением, а также двадцать самодельных взрывных устройств мощностью до 15 кг в тротиловом эквиваленте.